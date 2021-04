Top articles La rémunération des agriculteurs sur le devant de l'actualité

Sophie Guyomard Terre-net Média

À la Une cette semaine : la rémunération des agriculteurs. Le ministre de l'agriculture, Julien Denormandie, a répondu aux questions de Terre-net sur la manière de renforcer la loi Alimentation et ainsi réorienter de la valeur ajoutée vers les agriculteurs. Le triporteur électrique Scot-e et le retard des semis de printemps en Russie complètent le podium des articles les plus lus. Parmi les autres sujets majeurs : les effets des couverts végétaux dans la gestion des adventices et l'état des sols en France.

