Top articles La révision des stocks de blé mondiaux sur le devant de l'actu

Sophie Guyomard Terre-net Média

L'inquiétante révision des stocks de blé mondiaux publiée par l'USDA mardi soir a particulièrement interpellé les lecteurs de Terre-net cette semaine. Le pari osé de David Forge de cultiver un champ de colza non semé et le témoignage de Maxime Gautreau concernant les derniers orages en Vendée complètent également le podium des articles les plus lus de la semaine.

Tags Top articles

