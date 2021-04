Top articles Le gel au cœur de toutes les attentions cette semaine

Pauline Debris Terre-net Média

Terre-net vous annonçait une vague de froid la semaine dernière et malheureusement elle a été été pire que les prévisions. Les agriculteurs sont donc très inquiets, notamment pour leurs betteraves sucrières. Les cours des marchés s'interrogent aussi sur les dégâts suite au retour du gel ces derniers jours. Cette semaine, les marchés agricoles ont aussi retenus votre attention, en effet, il y a quelques jours, les prix du blé étaient au plus bas depuis décembre, et le colza sous les 500 €/t. Le témoignage de Sylvain Deraeve, agriculteur dans la Somme sur l'agroforesterie a également été plébiscité.

