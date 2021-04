Avril Le groupe va vendre les œufs Matines et ses activités de transformation animale

Le groupe agroalimentaire Avril, numéro un français des huiles de table et des œufs, va vendre cette dernière activité et le reste de ses activités de transformation animale pour se recentrer sur la transformation du végétal, a annoncé mardi son directeur général Jean-Philippe Puig.

« L'ambition est parfaitement claire, on veut devenir le leader des solutions végétales au service des transitions, qu'elles soient alimentaires, environnementales ou agricoles », a déclaré Jean-Philippe Puig lors d'une conférence de présentation des résultats 2020 du groupe et d'un plan stratégique à horizon 2030. Il entend néanmoins poursuivre son développement dans les produits alimentaires de grande consommation, dont les huiles de table et les condiments, un des quatre axes dans lesquels le groupe entend « accélérer sa croissance ».

Parmi les trois autres axes de développement privilégiés figurent les ingrédients de spécialités, « en accélérant le développement de solutions végétales innovantes pour des applications en nutrition animale, en alimentation humaine et en chimie renouvelable ». Le groupe a ainsi démarré la construction d'une usine de production de protéines de colza à destination de l'alimentation humaine à Dieppe, a rappelé M. Puig, selon qui l'usine, en association avec le néerlandais DSM, devrait être achevée « à la fin de l'année ».

Le groupe, qui produit du biodiesel et notamment Oleo100, un agrocarburant 100 % végétal à base de colza, entend également développer ses activités dans les énergies renouvelables. Enfin, le groupe compte développer les « services et solutions pour les exploitations agricoles », par exemple dans les domaines de la nutrition animale et de la fertilisation. « On veut concentrer nos moyens financiers sur ces quatre axes. Du coup, on a décidé de sortir de la transformation animale, c'est-à-dire des métiers de la transformation de l'œuf, du porc », a déclaré Jean-Philippe Puig. Dès l'an dernier, le groupe avait évoqué les « lourdes pertes » de sa filiale Matines et souligné « l'urgence de transformer notre modèle » tourné vers l'élevage en cages qui n'a plus les faveurs des consommateurs. L'activité transformation du porc, qui concerne l'export, a connu en revanche une année 2020 « exceptionnelle », du fait de la demande chinoise, selon M. Puig. L'ensemble de ces activités de transformation représente moins de 1 % de l'Ebitda et quelque 8,5 % du chiffre d'affaires 2020.

Le groupe a plutôt bien résisté à la crise sanitaire sur l'exercice : son chiffre d'affaires est resté stable, autour de 5,8 milliards d'euros (- 1,3 %), tandis que son bénéfice net part du groupe a progressé d'un peu moins de 70 %, à 59 millions d'euros.

