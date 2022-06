Emploi Peut-être votre « job est dans le pré » à Terres en fête ?

Ouverture des festivités aujourd'hui pour Terres en fête 2022, jusqu'à dimanche à Tilloy-lès-Mofflaines près d'Arras dans le Pas-de-Calais. La grande nouveauté de cette édition : un espace de 270 m2 réservé à l'emploi en agriculture et piloté par le Conseil régional agricole (CRA) et la Région.

L'objectif du nouvel espace dédié à l'emploi en agriculture de Terres en fête 2022, qui se tient du 11 au 13 juin à Tilloy-lès-Mofflaines (Pas-de-Calais) : communiquer sur « la diversité et l’attractivité des métiers du monde agricole », précisent les organisateurs, grâce à :

près de 80 témoignages de professionnels (agriculteurs, salariés agricoles, conseillers, technico-commerciaux, techniciens d'expérimentation, chauffeurs, mécaniciens, chefs de silo, ingénieurs en agronomie, comptables, etc.) sur leur métier, leur quotidien, leurs motivations, leurs parcours...

la présentation de plus de 200 métiers de la production à la distribution, en passant par l'agrofourniture, l'agroalimentaire, le conseil, la recherche, les services,

des rencontres/job datings avec les entreprises qui recrutent. « Vous rencontrerez peut-être votre futur employeur et pourrez échanger avec lui sur les postes proposés. » Le bilan des précédents jobdatings de l'Apecita est très encourageant et cette année, « 13 entreprises renouvellent l’expérience avec 35 postes à la clé ».

un plateau télé les samedi et dimanche proposant un focus sur les métiers de l’agriculture, où témoigneront notamment des agriculteurs, des entreprises, des exposants et des visiteurs.

« Les professions en lien avec l'agriculture sont méconnues. Pourtant, il y a une multitude d’opportunités professionnelles », dans de nombreux domaines, à tous niveaux de qualification, du premier emploi aux reconversions plus ou moins tardives, insistent les organisateurs. De plus, « ces métiers évoluent en permanence, à l'image des pratiques agricoles ».

Par ailleurs, pour lever « les difficultés de recrutement rencontrées par les jeunes » sur le terrain, Jeunes Agriculteurs Hauts-de-France et Junia(1) ont signé un partenariat sur Terres en fête aujourd'hui. D'une durée initiale de trois ans, ce dernier vise à « faire coïncider les besoins de main-d’œuvre agricole et l’orientation des étudiants dans les filières de formation adéquates ». Les deux structures espèrent aussi simplifier la recherche de stage via le site internet stage-agricole.com.

À savoir : l'entrée de la manifestation est gratuite pour les demandeurs d'emploi, sur présentation d’un justificatif de moins de deux mois. Un jeu concours permettra, aux visiteurs, de savoir s'ils ont collecté toutes les informations disponibles sur l'emploi en agriculture.

(1) école dite "des transitions", se donnant pour mission de « contribuer aux grands enjeux : nourrir durablement la planète, développer la transformation numérique et industrielle, accélérer la transition énergétique et urbaine, renforcer les technologies de la sante´ et du bien-vivre ». « Membre de l’Université Catholique de Lille, elle regroupe 5 000 étudiants et porte depuis 1885 des formations initiales (notamment les titres d’ingénieur HEI, ISA et ISEN Lille), des activités de recherche, des services de conseil aux entreprises et des formations continues. »

