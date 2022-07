Champagne Le rendement de la vendange 2022 fixé à 12 000 kilos par hectare

Le bureau exécutif du Comité Champagne, regroupant vignerons et grandes maisons, a décidé mercredi à Épernay (Marne) de fixer à 12 000 kilos à l'hectare le rendement de la vendange 2022, son plus haut niveau depuis quinze ans.

En 2022, le Comité Champagne anticipe des expéditions à hauteur de 325 millions de bouteilles, alors qu'elles ont avoisiné les 130 millions de bouteilles au premier semestre, en hausse de 13,8 % par rapport à 2021.

« Ce bon niveau de rendement doit préparer l'avenir », a souligné David Chatillon, co-président du comité interprofessionnel et président de l'Union des maisons de champagne. Les producteurs souhaitent en profiter pour alimenter les marchés, pour l'instant peu impactés par la guerre en Ukraine, et reconstituer la réserve interprofessionnelle.

Le Comité a également annoncé que la réserve interprofessionnelle ou « réserve Champagne », constituée de vins des années antérieures, allait être complétée par un nouveau dispositif : la sortie différée de réserve.

« Elle permettra au vigneron d'absorber une année extrêmement compliquée avec un climat qui change très vite et très fort », a expliqué Maxime Toubart, co-président du Comité et président du Syndicat général des vignerons de champagne, après « deux années extrêmement éprouvantes » impactées par la crise sanitaire en 2020 et le gel, le mildiou et la grêle en 2021.

Ce crédit « pourra être utilisé au cours des trois années suivantes, au fur et à mesure de la reconstitution de la réserve », pour « atteindre chaque année le rendement commercialisable fixé par la profession afin d'assurer l'équilibre des marchés ».

Alors que la « date pivot » de début des vendanges est prévue autour du 27 août, Maxime Toubart s'est par ailleurs voulu rassurant face à une possible pénurie de saisonniers. « On trouvera des solutions », a-t-il affirmé.

