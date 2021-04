Médias Le site LaFranceAgricole.fr de nouveau pleinement disponible

Partiellement inaccessible depuis l’incendie sur un site de l’hébergeur OVH, LaFranceAgricole.fr, site d’information appartenant au même groupe que Terre-net.fr, est de nouveau disponible à ses lecteurs dans son intégralité.

Suite à l’incendie qui a ravagé l’un des datacenters strasbourgeois d’OVH le 10 mars dernier, le site d’information LaFranceAgricole.fr, appartenant au même groupe que Terre-net.fr et Web-agri.fr, était rendu inaccessible. Ses lecteurs avaient alors été redirigés vers Terre-net, ses contenus et ses services, puis avaient bénéficié d’un site temporaire pour les actualités agricoles.

L’intégralité du site est désormais rétablie avec tous ses services, et en particulier les cours et marchés et la météo agricole. Les lecteurs de La France Agricole qui avaient été ponctuellement redirigés vers Terre-net peuvent donc retrouver leur accès habituel.

Rappelons que l’incendie du datacenter OVH de Strasbourg a déconnecté 3,6 millions de serveurs web représentant 464 000 noms de domaines selon Netcraft.

