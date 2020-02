Top articles Le tracteur du futur Kubota et le détournement des aides Pac à la Une

Sophie Guyomard Terre-net Média

Sur le devant de l'actu cette semaine, Kubota vient de dévoiler son concept de tracteur du futur : le X Tractor. La tribune de Xavier Hollandts et de Bertrand Valiorgue concernant le détournement des aides Pac dans certains pays de l'Est européen a également retenu l'attention des lecteurs de Terre-net. Parmi les autres sujets phare de la semaine : l'élection du nouveau président de l'APCA, la croissance record du superéthanol E85 en 2019 et un exemple de partenariat entre éleveurs et céréaliers.

Tags Top articles

