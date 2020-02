Zones de captage Les agences de l'eau de la Seine vont financer des aides aux agriculteurs

Les agences de l'eau Seine Normandie et Eau de Paris vont verser des aides à quelque 200 agriculteurs pour protéger leurs zones de captage, selon un dispositif de financement qui a reçu le soutien de la Commission européenne, a indiqué Eau de Paris lundi.

« Pour la première fois en France, un service d'eau se dote d'un dispositif d'aides financières aux exploitations agricoles, spécifiquement conçu pour la protection des captages », a indiqué Eau de Paris dans un communiqué. Ce dispositif se fera en lien avec l'agence de l'eau Seine-Normandie, des experts agricoles, l'Inrae, le ministère de l'agriculture et la Commission européenne, dans une logique de « paiement pour services environnementaux », précise le communiqué.

Ce régime d'aide a pour objectif d'accompagner les exploitants agricoles vers l'adoption de systèmes agricoles plus durables, limitant l'usage des intrants (pour protéger les nappes phréatiques), et favorisant le développement de l'agriculture biologique et des surfaces en prairie. L'aide sera versée sous forme de subvention aux agriculteurs volontaires, une partie de la rémunération étant conditionnée à l'atteinte d'un objectif de résultat sur les concentrations en nitrates dans l'eau. Les contrats seront de six à sept ans.

Environ 200 exploitations devraient pouvoir en bénéficier dès cette année, dans quatre aires d'alimentation de captage, couvrant environ 146 000 hectares dont 87 000 ha de surfaces agricoles. La première zone est située près de Provins, la deuxième près de Sens, la troisième près de Nemours et la quatrième à cheval entre l'Orne et l'Eure-et-Loire, à Verneuil-sur-Avre. Le budget estimé du régime d'aide s'élève à 47 millions d'euros sur une dizaine d'années. Il sera financé à 80 % par l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui dédie un budget dans le cadre du plan national pour la biodiversité. Eau de Paris contribuera à hauteur de 20 %, soit 10 millions d'euros.

