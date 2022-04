Employeurs de main-d'œuvre Les atouts de l'épargne salariale

• Cogedis • Terre-net Média

Vous êtes employeur de main-d’œuvre et vous recherchez des formules qui concilient efficacité économique de l’entreprise et rémunération du salarié, tout en offrant des possibilités d’épargne. Trois systèmes sont à votre disposition : le Plan d'Épargne Entreprise, le Perco et l'intéressement.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également