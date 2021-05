Top articles Les conditions météo au cœur des préoccupations des lecteurs de Terre-net

Sophie Guyomard Terre-net Média

Au cœur de l'actualité cette semaine, retrouvez les inquiétudes des lecteurs de Terre-net partagées pour la moisson 2021 suite aux épisodes de gel et à la sécheresse. Concernant les aléas climatiques, Groupama a d'ailleurs appelé, lors de son point presse annuel, à des décisions politiques rapides pour réformer l'assurance climatique. À voir aussi : les tendances pour les mois de mai, juin et juillet selon Météo France et le premier bilan de Terres Inovia suite aux problèmes de floraison observés sur certains colzas. Enfin, découvrez les premières images dévoilées par Horsch du prototype de son robot de semis 100 % autonome.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également