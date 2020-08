Impact économique du coronavirus Les exploitants en difficulté peuvent bénéficier d’un allègement de cotisations

La MSA a détaillé le 19 août les aménagements possibles pour les exploitants et employeurs agricoles que l’épidémie de Covid-19 a mis en difficulté.

Si les prélèvements de cotisations MSA ont repris en juillet après quatre mois de suspension, les exploitants en difficultés peuvent tout de même bénéficier d’allègement de cotisations. Deux mesures (non cumulables) existent : réduction forfaitaire de leurs cotisations et contributions sociales 2020 égale à 2 400 € ou 1 800 € selon le secteur d'activité, ou option dérogatoire pour l'assiette de nouvel installé pour le calcul des cotisations et contributions 2020 à titre exceptionnel.

« Les exploitants et cotisants solidaires affiliés à la MSA et qui sont éligibles à ces dispositifs doivent remplir un formulaire accessible en ligne sur le site de leur MSA », précise l’organisme de sécurité sociale. Le formulaire est à retourner à leur caisse MSA jusqu’au 15 septembre inclus.

Des aides pour les employeurs

Des exonérations et aides sont également possibles pour accompagner les employeurs en difficulté économique. « Les entreprises rencontrant des difficultés de trésorerie dans certains secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire liée au Covid-19 peuvent bénéficier d'exonération et d'une aide au paiement des cotisations et contributions patronales », indique la MSA. Ils devront eux-aussi remplir un formulaire, bientôt accessible en ligne, à retourner à leur caisse MSA le 31 octobre au plus tard.

Les employeurs peuvent également bénéficier d’une aide de 4 000 euros maximum pour l’embauche de jeunes de moins de 26 ans en CDI ou CDD d’au moins trois mois, pour une rémunération horaire inférieure ou égale à deux fois le Smic horaire, pour les embauches entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021.

Les demandes pourront être effectuées à partir du 1er octobre 2020 via un service en ligne de l’Agence de Services et de Paiement (ASP).

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net