Top articles Les lecteurs focalisés sur la moisson 2022 et la canicule

• Céline Clément Terre-net Média

Comme attendu, cette semaine, la moisson 2022 et les fortes chaleurs ont capté tout l'attention des lecteurs de Terre-net. Toutefois, ils se sont aussi intéressés au marché du blé, aux délais allongés et hausses de prix du machinisme agricole, et aux couverts végétaux.

