Top articles Les marchés agricoles au cœur des préoccupations des lecteurs

Pauline Debris Terre-net Média

Cette semaine, les marchés agricoles ont attiré les lecteurs de Terre-net. Selon le Conseil international des céréales (CIC) la prochaine récolte mondiale de blé pourrait établir un nouveau record alors que les stocks de fin de campagne sont actuellement au plus bas. Toujours selon le CIC, la production mondiale de colza serait également au plus haut. Dans le reste de l'actualité, Patricia Pop, blogueuse et présentatrice télé roumaine, sillonne les routes à bord du X7.264 VT-Drive de McCormick pour lancer le tracteur sur le marché local. Enfin, Hervé de Smedt, agriculteur dans l'Oise parle de son passage à l'agriculture de conservation des sols.

