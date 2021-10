Domaine de Grignon Les opposants à la vente saisissent la justice

• AFP

Les opposants à la vente du domaine de Grignon, dans les Yvelines, ont annoncé avoir saisi la justice pour s'opposer à la cession de ce berceau de l'agronomie française au promoteur immobilier Altarea Cogedim.

« Nous déposons aujourd'hui un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles », a indiqué l'association Grignon 2000 dans un communiqué transmis à l'AFP. « Les conditions auxquelles des forêts propriété de l'État, comme celle de Grignon, peuvent être vendues », n'ont pas été « respectées », ajoutent-ils.

Situé sur la petite commune de Thiverval-Grignon, le domaine de Grignon est occupé par l'école d'ingénieurs agronomes AgroParisTech et par des chercheurs. Il comprend un château du XVIIe siècle, inscrit au titre des monuments historiques, et 130 hectares de terres agricoles, dont une ferme expérimentale, et plus de 133 hectares de bois.

Dans le cadre de la création d'un « grand pôle d'excellence scientifique » sur le campus de Paris-Saclay, les différents sites franciliens d'AgroParisTech, dont celui de Grignon, sont vendus. Pour lui succéder, l'État a retenu le projet d'Altarea Cogedim, qui était en concurrence notamment avec Grignon 2026 porté par une association d'anciens élèves de l'école.

Les opposants à la vente (étudiants, élus, agronomes ou syndicalistes) multiplient depuis des mois les manifestations pour faire annuler cette vente. Un groupe de travail, mandaté par le ministre de l'agriculture Julien Denormandie et dirigé par le directeur d'AgroParisTech Gilles Trystram, a été formé, mais les opposants à la cession n'ont pas souhaité en faire partie. Ils arguent qu'Altarea, qui fait partie de ce groupe, possède « virtuellement ou effectivement toutes les cartes de la décision ».

