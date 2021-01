Top articles Les parts de marché tracteurs 2020 sur le haut du podium

Sophie Guyomard Terre-net Média

Quelle marque a immatriculé le plus de tracteurs en France l'année passée ? Le palmarès 2020 a retenu l'attention de très nombreux lecteurs de Terre-net cette semaine. Parmi les autres sujets d'actualité : l'ouverture des demandes d’aide pour les agroéquipements nécessaires à la transition agro-écologique et à l’adaptation au changement climatique, le décès d'Helmut Claas, fondateur de la marque, les nouvelles plutôt haussières concernant les marchés agricoles et enfin les mesures restrictives pour les cultures suivantes autorisées après betteraves sucrières en cas d'usage des néonicotinoïdes.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également