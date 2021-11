Top articles Vous avez aimé cette semaine les témoignages des agriculteurs Jérôme et Jimmy

Amélie Bachelet Terre-net Média

L'un est polyculteur-éleveur installé en Charente-Maritime, l'autre est agriculteur à Boutigny-Prouais (Eure-et-Loir). Jérôme et Jimmy ont témoigné cette semaine sur Terre-net et leurs propos ont particulièrement intéressé les lecteurs. Le premier parce qu'il a fabriqué lui-même son semoir de semis direct. Le second a testé pour la première année la culture de sorgho grain sur son exploitation. L'annonce d'un capital décès de 3 500 euros versé aux familles des agriculteurs non-salariés décédant après une maladie, un accident ou un suicide complète le podium des trois articles les plus lus de la semaine.

