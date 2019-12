Top articles Les tendances météo 2020 et le bilan agricole d'E. Macron à mi-mandat à la Une

Sophie Guyomard Terre-net Média

Après des semis de céréales perturbés par la météo, la pluie et la douceur vont-elles se maintenir ? Les promesses d'Emmanuel Macron à mi-mandat sont-elles tenues selon les agriculteurs ? Les tendances météo pour le début d'année 2020 et le bilan de la politique agricole de notre Président de la République ont particulièrement retenu l'attention des lecteurs de Terre-net cette semaine. Parmi les autres sujets phares : les conséquences possibles de la météo sur les cultures, les perspectives de production de blé en Ukraine et en Russie et les avantages du semis de couverts végétaux associé au déchaumage.

