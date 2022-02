Tereos Les ventes progressent au 3e trimestre, la dette stable

Les ventes de Tereos (Béghin Say) ont progressé de 15 % au troisième trimestre de l'exercice décalé 2021-2022, gonflées par la hausse des prix, a annoncé mercredi le groupe sucrier dont l'endettement est resté stable.

Sur le trimestre clos fin décembre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,345 milliard d'euros (+ 15 % à taux de change constant), « porté par les prix de l'éthanol, du sucre et les activités amidonnières », indique Tereos dans un communiqué. La campagne betteravière en Europe s'est achevée fin janvier avec « des volumes et rendements dans la moyenne des cinq dernières années », un soulagement après une campagne 2020 désastreuse, marquée par une jaunisse qui avait fait chuter les rendements de 26 % en moyenne.

Les résultats opérationnels du groupe sont « impactés par les faibles rendements de la campagne 2020 » et par « la mauvaise campagne brésilienne » en raison de conditions météorologiques exceptionnelles.

« La forte baisse des volumes de canne récoltée au Brésil a eu pour conséquence une hausse des coûts agricoles et du prix de la canne provenant de fournisseurs tiers dans l'Etat de Sao Paulo » , explique le groupe.

Les ventes de la division Sucre et Renouvelables International sont en baisse de 20 % à taux de change constant, tandis que celles de la même branche en Europe s'affichent en hausse de 26 %. Le chiffre d'affaires de la division Amidon, Produits Sucrants et Renouvelables est lui en hausse de 39 % : un résultat nourri par « la poursuite de la croissance des volumes » , avec une « hausse des prix, notamment de l'éthanol » qui a permis d'absorber celle des céréales et de l'énergie.

L'endettement financier net au 31 décembre 2021 est resté globalement stable, à 2,524 milliards d'euros, contre 2,533 milliards au 31 mars. le groupe a émis le 20 janvier 2022 un nouvel emprunt obligataire pour un montant de 350 millions d'euros, « qui démontre l'amélioration continue du profil de crédit de Tereos ».

Le groupe est revenu succinctement sur l'annonce du départ du président du directoire Philippe de Raynal - arrivé fin 2020 et remplacé par le directeur financier du groupe Gwenaël Eliès pour un intérim - évoquant un « changement de management pour accélérer la transformation du groupe » .

Par ailleurs, Tereos « poursuit l'analyse de son portefeuille d'actifs pour concentrer ses ressources et ses efforts sur ses activités rentables de façon pérenne » et envisage notamment la fermeture de son activité en Roumanie.

