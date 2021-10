Top articles Les yeux rivés sur l'envolée des prix des engrais, du blé et du pétrole

Céline Clément Terre-net Média

Cette semaine sur Terre-net, les prix au plus haut, pour les engrais, comme le blé et le pétrole, ont focalisé l'attention des lecteurs. Autre sujet ayant retenu tout leur intérêt : les terres agricoles, en particulier leur fertilité et leur transmission via l'autorisation d'exploiter.

