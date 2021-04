AgroParisTech Levée du blocage étudiant d'un site de l'école d'ingénieurs

• AFP

Le campus de l'école d'ingénieurs agronomes AgroParisTech à Thiverval-Grignon (Yvelines), qui était bloqué par une centaine d'étudiants depuis mi-mars, a été rouvert mardi, a appris l'AFP auprès des occupants.

Ils étaient mobilisés pour la sauvegarde du patrimoine du campus dont la vente sera bientôt réalisée. Le dépôt des offres de rachat du site a été effectué le 26 mars. « Nous avons perdu le combat de la vente depuis longtemps mais aujourd'hui, nous voulons avoir accès aux dossiers des candidats pour notamment surveiller l'impact écologique des projets », a indiqué Elias, un étudiant en deuxième année et porte-parole des occupants.

La levée du blocage d'AgroParisTech a été votée à 70 % lundi lors d'une assemblée générale, après avoir pu échanger plusieurs fois avec des représentants des ministères de l'agriculture et des finances. Depuis le 16 mars, les étudiants de première année, futurs ingénieurs forestiers ou agronomes, bloquent l'accès à ce campus célèbre pour son château de style Louis XIII construit au 17e siècle, ses dépendances et ses 260 hectares de forêts et de pâtures.

Le campus était fermé à tout le personnel administratif mais ouvert aux enseignants-chercheurs. Contactée par l'AFP, l'école AgroParisTech, qui va bientôt déménager sur le plateau de Saclay, n'a pas réagi dans l'immédiat. En 2016, le site a été candidat pour recevoir le nouveau centre d'entraînement du Paris-Saint-Germain, un projet à 35 millions d'euros depuis abandonné.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net