Blé dur La liste des variétés recommandées par les semouliers et pastiers mise à jour

Le syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (Sifpaf) et le Comité français de la semoulerie industrielle (CFSI) ont publié, le 24 février, la nouvelle liste des variétés recommandées par les semouliers et pastiers pour 2022.

À la suite des essais menés en 2021 par les industriels dans le cadre de leur Observatoire de la qualité des variétés de blé dur, la nouvelle liste des variétés recommandées par les semouliers et pastiers (VRSP) comporte 8 variétés pour 2022.

« La variété RGT Monbecur n'étant plus multipliée en 2021 sort de la liste et les résultats d'essais permettent l’entrée dans la liste de la variété Formidou », précisent le Sifpaf et le CFSI dans un communiqué commun.

Durant la campagne 2021/2022, « la mise en œuvre des blés durs français dans les semouleries s'est révélée particulièrement difficile en raison de la très forte pluviométrie qui a endommagé la qualité des grains, dégradant notamment les taux de chute de Hagberg. Ils ont su y faire face grâce au travail d’allotements réalisé avec les organismes stockeurs (coopératives et négociants). » Pour la campagne 2022, le réseau d'observation de la qualité des industriels comportera l'étude de 3 variétés :

« 1 variété mise en test »,

« 2 variétés mises en essai en 2021 mais dont le profil qualité doit être affiné ».

Les deux organisations rappellent : « les fabricants de pâtes alimentaires, de couscous et de semoule, conscients du besoin pour la filière de nouvelles variétés encore mieux adaptées aux attentes qualité et aux aléas climatiques, ont créé en 2010 cet Observatoire pour évaluer les aptitudes agronomiques impactant les caractéristiques physiques et les qualités technologiques des principales variétés cultivées et celles potentiellement en devenir ». Le Sifpaf et le CFSI entendent ainsi « retranscrire de façon précise, notamment auprès des sélectionneurs, les besoins des industries de transformation à l’ensemble des acteurs de la filière blé dur ».

