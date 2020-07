Négoce agricole Louis Dreyfus change de patron

Live

La moisson bat son plein sous le soleil ! ☀️ C'est parti moisson orge 2k20 pic.twitter.com/GivfqdMh6W — Jules Lemousi (@jules7626) July 10, 2020👉Encore un gros week-end de moisson à venir ?! 🌾 Vous en êtes-où les agris ? 👨‍🌾👩‍🌾🧐 Que donnent les rendements ? Et la paille ?#ThePowerOfAgriculteurs#AgriPositifs#agriculture#moissonpic.twitter.com/4B41fPA2WW — The Power Of Agriculteurs ! (@ThePowerOfAgri) July 10, 2020Le soleil revient, on retourne dans les blés 🚜🌤🌾 @Les_Yvelines@CAIDF@JA_IDF@DevenirAgriIDF@FrseaIDFpic.twitter.com/NnTnG0F2NW — Amandine Muret Beguin 🌾 (@AMANDINEBEGUIN) July 10, 2020

Moisson 2020 : suivez les temps forts des récoltes