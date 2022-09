Coopérative Ludwig de Mot quitte la direction générale de Tereos

« Le conseil d'administration et Ludwig de Mot ont décidé d'un commun accord de ne pas reconduire ses fonctions de directeur général de Tereos en tant que manager de transition », a annoncé le groupe mardi 27 septembre 2022. Ludwig de Mot quitte ses fonctions le 30 septembre.

« Dans l’attente du recrutement du directeur général, le conseil d’administration de Tereos annonce que la fonction de direction générale par intérim est assumée par Gérard Clay, en sa qualité de président du conseil d’administration, explique Tereos dans un communiqué. Il pilotera le groupe avec un comité de direction composé de :

- Gwenaël Elies, directeur général adjoint, chargé de la direction financière, des systèmes d’information, des affaires juridiques, fiscales et compliance, et des ressources humaines ;

- Henri Benard, directeur des opérations agricoles ;

- Michel Laborde, directeur business optimisation et sustainability ;

- Éric Lanciaux, directeur des ressources humaines groupe ;

- Olivier Leducq, directeur commerce ;

- Sarah Leroy, directrice juridique, fiscal et compliance ;

- Christophe Lescroart, directeur agricole et industriel ;

- Pierre Santoul, directeur des activités Brésil ;

- David Sergent, secrétaire général, chargé de la gouvernance et des fonctions supports aux opérations agricoles. »

Le conseil d’administration confirme « la continuité de la stratégie du groupe définie depuis 2021 et poursuit avec les équipes opérationnelles la trajectoire de transformation qui permet à Tereos d’enregistrer des résultats tangibles. Après les évolutions de la direction commerce, le groupe a déployé une nouvelle organisation agricole et industrielle au niveau Europe pour optimiser les synergies entre équipes et simplifier les process. Le conseil d’administration entend ainsi poursuivre l’accélération de l’exécution de sa feuille de route. »

