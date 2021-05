Top articles Marchés fonciers et agroéquipements : la hausse des prix sur le devant de l'actu

Sophie Guyomard Terre-net Média

À la Une cette semaine, Axema a dressé son rapport économique. Si l'union des industriels de l'agroéquipement s'inquiète des pénuries, en Europe, de matières premières comme l'acier et des hausses de prix ou retards de livraison qui en découleront, elle envisage toutefois une très bonne année 2021 pour le secteur. Retrouvez aussi les prix des terres et prés 2020 dévoilés par la Safer. Et parmi les autres sujets d'actualité : la mise à disposition de l'outil "indice de régénération", les raisons de la baisse des cours du blé, maïs, colza après les records atteints et les conseils de préparation de la moissonneuse-batteuse.

