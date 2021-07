Top articles Marchés, moisson et météo, vos principales préoccupations de la semaine

Pauline Debris Terre-net Média

Cette semaine, vous avez été nombreux à vous intéresser aux parts de marchés tracteurs du 2e trimestre 2021. Les marchés et les moissons, intrinsèquement liés à la météo ont aussi été au cœur de vos préoccupations. À cause des inondations de la semaine dernière, des pertes de rendement sont à prévoir dans le Grand Est. Des agriculteurs des quatre coins de la France témoignent de cette moisson si particulière. Autre conséquence de la météo, le cours du blé est en hausse à cause de la sècheresse aux US. Retrouvez aussi les conseils d'Arvalis pour éviter de disséminer les graines d'adventices à la récolte.

