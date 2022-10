Pour mieux manger Mauro Colagreco, triple étoilé : « Le changement doit venir de l'industrie »

« Le mieux manger » est aussi de la responsabilité de l'industrie agroalimentaire, qui « doit donner l'exemple », affirme à l'AFP Mauro Colagreco, chef argentin triplement étoilé et parrain de l'édition 2022 du salon international de l'alimentation (Sial), qui s'ouvre samedi près de Paris.

Le propriétaire du meilleur restaurant du monde 2019 - le Mirazur à Menton - où il travaille majoritairement avec des produits issus de son jardin, veut promouvoir auprès des industriels des produits plus sains pour le consommateur et l'environnement.

En tant que parrain de ce rendez-vous de l'agro-industrie, quel message voulez-vous porter ?

Il y a de nombreux défis environnementaux et de santé publique à relever pour l'alimentation de demain. Chacun doit donner l'exemple, mais le changement doit venir de l'industrie : c'est elle qui a accès au grand public.

J'ai accepté d'être ambassadeur du salon pour faire un pas en avant vers les industriels. Ils doivent comprendre qu'on ne peut pas continuer à faire les mêmes erreurs qu'on a faites pendant des années, et produire les aliments tel qu'on l'a fait jusqu'à présent. Or ce sera encore plus difficile si chacun reste de son côté : il faut que l'on travaille ensemble pour changer les choses.

C'est par notre expérience et notre partage des savoir-faire qu'on peut provoquer ces changements. Il y a beaucoup d'industriels qui ont commencé à les mettre en place depuis longtemps, ce qui sera intéressant à découvrir pour nous. En retour, je suis convaincu qu'on peut leur donner envie de reproduire ce qu'on a mis en place au Mirazur.

Dans votre restaurant, comment s'incarne cette philosophie du « mieux manger » ?

On a la chance d'avoir cinq hectares de jardins potagers, qui nous permettent de produire dans un circuit très court nos fruits et légumes. On a planté plus de 1 000 arbres depuis dix ans, car ils captent aussi beaucoup de carbone. Environ 60 % des produits qu'on utilise viennent du jardin, et on s'interdit d'acheter certains aliments comme les fruits exotiques.

On travaille aussi avec tout un réseau de producteurs locaux, qui nous fournissent des courgettes trompettes typiques de la région, du raisin au goût de fraise ou du fromage de chèvre. Il faut aider les agriculteurs, leur donner envie de continuer leur métier, et préserver des techniques qu'il maîtrisent depuis des générations.

Enfin, notre établissement est le premier au monde à avoir obtenu une certification « restaurant sans plastique » (à usage unique, ndlr) en 2020.

Parmi les produits présentés au concours Sial Innovation, dont vous faites partie du jury, quelles sont les tendances qui se démarquent ?

Pour moi les algues, ce sont de vrais aliments du futur. Certes on les mange en Asie depuis des milliers d'années, mais pas ici, alors que c'est vraiment une source de protéines et de minéraux incroyable. Je suis moins attiré par les substituts à la viande : je préfère m'intéresser à la manière dont on produit les aliments plutôt que de chercher à les remplacer. Le grand problème de l'élevage, ce n'est pas la vache en elle-même, c'est la manière dont on l'élève.

Il y aussi une très bonne tendance : les candidats s'intéressent de plus en plus à la production de la matière première. Ils choisissent avec beaucoup plus d'attention les produits, veillent à prendre des aliments bio, à se fournir auprès d'agriculteurs qui vont protéger les sols, ou à sélectionner des produits de la mer issus de pêches durables, en suivant la saisonnalité des poissons. On en parlait peu avant, c'est pourtant essentiel pour la santé et pour notre planète.

