Top articles Moisson, pick-up et germination sur pied au cœur de l'actu

Cette semaine, François Berson, directeur collecte chez Soufflet Agriculture, revient sur la moisson atypique que nous sommes en train de vivre et les agriculteurs déçus nous partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux. Christine Bar, chef du service Qualités et Valorisations chez Arvalis-Institut du végétal nous parle de la germination des céréales à paille sur pied. Dans le reste de l'actu, nous apprenons que la France est mise en accusation par la commission européenne pour ne pas protéger suffisamment ses paysans concernant les pratiques commerciales déloyales. Et côté machinisme, nous avons passé tous les modèles de pick-up du marché au peigne fin.

