Ils font l'agriculture européenne Nicolar, Roumanie : « Pour s'en sortir, il faut être entreprenant ! »

• Céline Clément Terre-net Média

Notre tour de l'agriculture européenne, via le livre de Christophe Dequidt et Alain Bonjean, se termine en Roumanie avec Nicolar. De porcher à 16 ans dans un kolkhoze, il est cinquante ans plus tard à la tête d'une exploitation de 3 000 ha, d'une concession agricole et d'une entreprise de construction de silos. À la fin du communisme, il a très vite compris que sans l'esprit d'entreprendre, il ne parviendrait pas à nourrir sa famille.

