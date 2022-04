Fraude au travail détaché Nouvelle condamnation en France pour une société espagnole

• AFP

La société espagnole Terra Fecundis, qui envoyait des travailleurs, majoritairement équatoriens dans des exploitations agricoles du sud de la France, a été condamnée pour la deuxième fois en moins d'un an par la justice française pour violation des règles européennes du travail détaché.

En juillet 2021, Terra Fecundis, aujourd'hui rebaptisée Work for All, avait écopé d'une amende de 500 000 euros, infligée par le tribunal correctionnel de Marseille. Ses trois dirigeants avaient en outre été condamnés à quatre ans de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende.

Au total, entre 2012 et 2015, le groupe espagnol avait fourni plus de 26 000 salariés, majoritairement sud-américains, à diverses exploitations agricoles françaises. Ils étaient largement privés du paiement de leurs heures supplémentaires, contraints de travailler jusqu'à 70 heures par semaine pour certains. Les conditions de travail étaient tellement déplorables que certaines exploitations agricoles françaises étaient baptisées « Guantanamo », en référence au centre de détention de l'armée américaine à Cuba, ou encore « El Carcel » (la prison en espagnol).

Terra Fecundis a à nouveau été jugée le mois dernier, cette fois à Nîmes (Gard), pour la période allant de décembre 2017 à octobre 2018.

Le tribunal correctionnel l'a condamnée le 1er avril à 375 000 euros d'amende, selon le texte du jugement obtenu lundi par l'AFP. Elle a en outre été interdite définitivement d'exercer toute activité liée au travail temporaire en France. Les dirigeants de la société espagnole n'étaient cette fois pas poursuivis.

En revanche, les gérants de sept exploitations agricoles françaises ayant fait appel à ses services étaient aussi sur le banc des accusés. Ils ont tous écopé d'amendes allant de 10 000 à 15 000 euros, dont une partie variable avec sursis, pour « travail dissimulé » et « emploi illégal de travailleurs étrangers ».

L'un des exploitants agricoles, dont les logements étaient surnommés « El Carcel », a également écopé de six mois de prison avec sursis pour avoir hébergé ses ouvriers dans des conditions indignes, selon le jugement.

« C'est évidemment une nouvelle décision très satisfaisante puisqu'elle enfonce le clou du jugement de Marseille et condamne des exploitants agricoles », pour qui cela doit constituer un « signal d'alerte », a commenté lundi Me Vincent Schneegans, l'avocat du syndicat CFDT, qui s'était porté partie civile.

