Dans la Manche Ouverture du procès d'un trafic de produits phytosanitaires interdits

Le procès d'un trafic de produits phytosanitaires qui a permis l'importation illégale d'Espagne de 80 tonnes de produits interdits s'est ouvert mercredi en correctionnelle à Coutances (Manche).

Treize personnes comparaissent. La plupart sont des maraichers poursuivis pour détention et utilisation de produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'autorisation, de février 2018 à novembre 2020 à Créances (Manche) ou aux alentours.

Le trafic porte sur du dichloropropène, un produit contre les nématodes à kystes, parasite des carottes, interdit en France depuis 2018. Ce pesticide est toxique pour la santé humaine et dangereux pour l'environnement selon l'Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques).

L'enquête a mis au jour l'importation illégale d'Espagne de 80 tonnes de produit à base de ce pesticide utilisées dans le secteur de Créances, réputé pour ses carottes. Deux des prévenus doivent répondre de mise sur le marché en bande organisée de produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation, et de publicité ou recommandation de ces produits. Un des maraichers est poursuivi également pour blanchiment aggravé, soit aide à la justification mensongère de l'origine des biens de l'auteur d'un délit. Le procès doit durer trois jours mais les avocats de la défense se succédaient mercredi pour plaider la nullité de la procédure ou l'ouverture d'une instruction.

Dans le cadre de cette enquête, vingt personnes avaient été auditionnées les 4 et 5 novembre, en garde à vue ou en auditions libres, dans la Manche, le Gard et les Pyrénées orientales, selon le parquet. « La majorité des personnes mises en cause » ont « reconnu avoir participé à l'importation et à l'usage de ce produit phytosanitaire », avait indiqué le parquet. Mi-décembre le tribunal administratif de Caen a donné tort en référé à certains de ces maraichers qui demandaient la suspension de procès verbaux ordonnant la destruction d'une partie de leur production.

