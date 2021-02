Paroles de lecteurs « Le bio plus écolo que l'agriculture conventionnelle ? » Vos réponses...

Thierry agriculteur d'aujourd'hui a réussi son coup en choisissant ce thème pour son dernier RDV agri, diffusé sur sa chaîne Youtube lundi 1er février ! Cette question a en effet suscité plus de 40 réactions chez les lecteurs de Terre-net !! « Vaste débat », lance par exemple Romain95. « Il faut aimer la polémique pour la poser » estime Lau. Et si justement, elle permettait de montrer que « l'agriculture n'est ni toute noire ni toute blanche ? », comme le suggère PàgraT.

Pour Moty, « la plupart des agris se convertissent au bio pour être + écolos ». « Il y a plus de 25 ans, témoigne ce lecteur, j'ai pris conscience qu'il faudrait se passer du soja d'Amérique latine. Depuis, ma réflexion a cheminé et cela fait 15 ans que je suis en agriculture biologique. » « Chacun a son propre historique et sa propre situation, donc va à son rythme », nuance-t-il.

tracteur4 est du même avis : « Nous sommes en démocratie (...). Que ce soit en bio ou conventionnel, tout le monde est libre de ses choix. »

eric17 n'est pas convaincu : « "la plupart des agris se convertissent au bio pour être + écolo"... Mouais, pas toujours. Personnellement, je pense que "l'embobinage médiatique" joue un grand rôle, tout comme l’appât du gain avec les primes à la conversion et le prix d'achat plus élevé des produits. Sinon qualitativement parlant, désolé, le bio est une arnaque. Commençons d'abord par fermer les pharmacies françaises et on en reparle ! »

PàgraT va plus loin : « Si l'objectif de l'agriculture bio est bien d'être plus écolo, ses pratiques ne le sont pas toutes nécessairement, et sont même parfois pires qu'en conventionnel. Les seuls à être si catégoriques sont ceux qui n'y connaissent rien et manquent d'objectivité. »

Romain95 confirme : « Vaste débat en effet et qui dépend de la définition du terme "écolo", employé un peu à toutes les sauces aujourd'hui. L'agriculture bio est-elle durable au regard du travail du sol ? L'agro-écologie est-elle écolo au vu des engrais chimiques et molécules de synthèse épandus ? L'agriculture raisonnée ne serait-elle pas alors plus écolo du fait de ses faibles rejets dans le milieu ? L'agriculture industrielle ne peut-elle pas être aussi considérée comme écolo du moment qu'elle respecte certaines normes en termes d'émissions ou d'approvisionnement protéique local ? Plutôt que de monter les agricultures les unes contre les autres, adaptons-nous en fonction de notre environnement, notre histoire, notre philosophie... Essayons d'être tous plus écolos dans nos pratiques, qu'elles soient bio ou conventionnelles ! »

Jp44 s'interroge lui aussi : « Pourquoi toujours opposer les modes de production agricoles ? Cela fait encore le jeu de la division, déjà trop pratiquée par nos organismes agricoles et les politiques (...).

Lau trouve la question posée dans le titre de l'article « bizarre ». Il n'a pas tort : « Il faut aimer la polémique pour la poser... » Il rejoint ses collègues ci-dessus : « En conventionnel comme en bio, il y a des comportements et des pratiques très écologiques, avec peu d'intrants et des bilans carbone vertueux. Dresser les paysans les uns contre les autres, on n'a vraiment pas besoin de ça ne ce moment ! »

La question, selon PàgraT, sert peut-être justement à dire que « l'agriculture n'est ni toute noire ni toute blanche ».

Mathieu pense, en revanche, que « le bio est plus écolo évidemment » ! « Qu'est-ce que c'est que ce débat ?, s'étonne-t-il. Il est plus écolo pour les plantes, les insectes et les animaux. (...) Je ne jette pas la pierre aux agriculteurs conventionnels mais à tous ceux qui disent qu'en démocratie, on a le droit de faire ce qu'on veut, je réponds : bien sûr que non ! Il y a des lois et je crois qu'il en faut pour empêcher de polluer la nature et d'empoisonner ses concitoyens (...). »

Le mieux : l'agriculture de conservation des sols ?

« Le bio n'est pas une bonne chose pour le capital d'exploitation que constitue le sol, objecte arnaud 56. En agriculture biologique, il faut travailler souvent la terre et plus on la travaille, plus on détruit les micro et macro-organismes, et plus on la déstructure. L'agriculture de conservation des sols me semble préférable. »

conventionnel contredit @arnaud 56 : « L'agriculture de conservation, c'est nettement mieux effectivement ! Balancer du glypho et de l'antilimace à gogo est vraiment génial pour les micro-organismes et la qualité de l'eau. Le sol doit être bien structuré sans vers de terre, sans carabes... »

jean ironise pour clore la discussion : « Si mon enfant est malade et que je vais chez le médecin puis à la pharmacie, je suis un bon père. Si mon chien est malade et que je vais chez le véto, je suis un bon maître. Mais si mes plantes sont malades et que je les soigne, je suis un pollueur !? »

