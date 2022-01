Top articles Parts de marché tracteurs, investissements, météo...

• Céline Clément Terre-net Média

Cette semaine sur Terre-net, vous aviez encore les yeux rivés sur les parts de marché des tracteurs en 2021, selon les groupes cette fois et non les marques. Deuxième sujet de préoccupation, et ce n'est pas étonnant avec la flambée des prix des intrants : vos investissements pour 2022 ! Ainsi, la météo, qui focalise habituellement votre attention, est reléguée à la troisième place du top articles.

