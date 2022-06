Ils font l'agriculture européenne Peter aux Pays-Bas : « Le bio n'est pas la seule voie »

• Céline Clément Terre-net Média

Comment concilier une agriculture performante, rentable et innovante, mais très intensive, avec la préservation des ressources naturelles, la transition écologique et les exigences croissantes de la société ? Tel est le défi des Pays-Bas, où nous sommes de passage dans le cadre de notre traversée de l'Europe et de son agriculture. Voyons comment Peter, agriculteur dans ce pays, y parvient.

