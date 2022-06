71e RDV agri « Dans les bottes », appli de rencontre entre agris et grand public

Thierry agriculteur d'aujourd'hui présente sa future appli "dans les bottes", en avant-première, à l'occasion de son 71e RDV agri, ce lundi à 21 h sur sa chaîne Youtube. Dans la droite ligne des différentes actions de communication sur l'agriculture de l'agriyoutubeur, l'objectif est de « reconnecter les agriculteurs et les consommateurs », les premiers pouvant y proposer des visites de fermes aux seconds.

Le RDV agri revient ce lundi soir à 21 h sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui, après quelques semaines passées par l'agriyoutubeur en tracteur pour son #Cofarming Tour saison 2. Pour ce 71e numéro, Thierry nous parlera de son projet d'appli "dans les bottes" de « reconnexion entre les agriculteurs et la société ».

Sur smartphone, les producteurs qui le désirent pourront proposer de visiter leurs exploitations et leurs concitoyens rechercher des fermes à visiter près de chez eux, ou de leur lieu de vacances. Chez certains d'entre eux, des activités, comme la traite des vaches ou la fabrication de pain, pourront être réalisées. « Entre Tinder et Airbnb, cette appli permettra des rencontres entre exploitants agricoles et consommateurs. Car quoi de mieux que des échanges directs pour que ces deux mondes se comprennent mieux ? », explique Thierry Bailliet.

Avant le Covid, on pouvait réserver un tour en moissonneuse sur www.moissonneuse.fr

Une nouvelle initiative parmi les nombreuses que Thierry agriculteur d'aujourd'hui a déjà initiés pour communiquer sur l'agriculture auprès du grand public : partager son quotidien sur les réseaux sociaux, et notamment sa chaîne Youtube, les mini-formations en ligne pour aider les exploitants à répondre aux questions et attaques dont ils font l'objet, le livre "Dans les bottes", le Cofarming Tour en tracteur sur les routes de France...

Pour en savoir plus, voir le teasing vidéo sur l'appli "dans les bottes" de Thierry agriculteur d'aujourd'hui :

On y apprend notamment que Thierry Bailliet a sollicité un financement participatif sur la plateforme Miimosa pour ce projet.

RDV agri, c'est quoi ?

RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités, agriculteurs et experts, pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».

L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet.

Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). Retrouvez les derniers RDV agri, en podcast et sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui.

