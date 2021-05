Conférence en ligne « Quel avenir pour la betterave ? »

Pour répondre à cette question, les responsables de Saint Louis Sucre vous donnent rendez-vous pour une réunion d'information exceptionnelle le 16 juin prochain à 10h30. Ils prévoient notamment de revenir sur le paiement des betteraves 2020 et de dévoiler en avant-première le contrat 2022.

Les équipes Saint Louis Sucre organisent le 16 juin prochaine une réunion d'information exceptionnelle et ouverte à tous via un simple lien de connexion.

Au programme :

- « L'avenir des débouchés du sucre : l'embellie des cours mondiaux se répercute-t-elle sur les prix européens ? En quoi l'évolution des attentes des consommateurs est une bonne nouvelle pour le sucre de betterave made in France ? Réponses de Camille Bouclier, responsable marketing, et de Daniel Calmejane, directeur des ventes industrie et export. »

- « L'avenir des pratiques agricoles : transition agroécologique et productivité betteravière sont-elles compatibles ? Quelles sont les solutions face aux obstacles techniques ? Quid de l'après néonicotinoïdes ? Quel accompagnement propose Saint Louis Sucre pour aider les planteurs ? Réponses de Pierre Guerreau, responsable agronomie, et de Thomas Nuytten, directeur betteravier. »

- « L'avenir de la rentabilité betteravière : quels sont les engagements de Saint Louis Sucre pour l'avenir ? Quelles sont les propositions pour sécuriser le revenu betteravier ? Quelles évolutions pour le contrat 2022 ? Réponses de Thomas Nuytten et de François Verhaeghe, président. »

