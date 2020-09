Vient de paraître: Terre-net Le Magazine Quel avenir pour la réutilisation des eaux usées en irrigation ?

• Matthieu Schubnel • Terre-net Média

L’Europe veut encourager la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation. Mais le nouveau règlement communautaire qui encadrera leur usage en 2023 sera plus contraignant que l’actuelle réglementation française. Verra-t-on un jour se développer cette pratique, encore très minoritaire sur notre sol ? Telle est la question à laquelle la rédaction de Terre-net La Magazine s’est efforcée de répondre.

Ces dernières années, de nombreux agriculteurs se trouvent de plus en plus confrontés à une situation de stress hydrique de leurs cultures. Parmi les pistes envisagées pour faire face figure la réutilisation des eaux usées après traitement. Une telle solution, encore marginale dans notre pays, semble pourtant au point techniquement. Dans ce dossier de Terre-net Le Magazine n°87, découvrez un état des lieux actuel de ce mode d’irrigation et les freins qui entravent aujourd’hui son développement. Autres thématiques d’actualité proposées par la rédaction : les leviers pour tenir compte du manque d’eau lors du choix des variétés et des espèces mais aussi les recommandations à suivre pour bien conserver ses céréales stockées à la ferme.

Plan protéines et nouveautés en matériels de pomme de terre

Ce numéro présente par ailleurs les enjeux du futur plan protéines tant attendu. Il revient aussi sur les réactions consécutives à la convention citoyenne pour le climat, dont les propositions ont été remises au début de l’été. L’article précise le calendrier probable de mise en œuvre des différentes mesures relatives à l’agriculture, après concertation. Dans le domaine du machinisme, ce numéro aborde les nouveautés de la rentrée pour les matériels de pommes de terre. L’essai est consacré au Massey Ferguson 7719 S, le modèle à châssis court le plus puissant de la gamme. La rédaction propose en outre un focus sur les capacités du drone agricole.

Lutte contre les limaces en ACS

En complément, un agriculteur partage son expérience sur sa démarche de commercialisation de sa récolte et sur la compréhension des marchés. Un autre professionnel adepte de l’agriculture de conservation des sols expose sa stratégie de lutte contre les limaces. Ce numéro comporte par ailleurs quelques posts relatifs à la moisson, diffusés sur les réseaux sociaux, ainsi qu’un article sur la réglementation routière, à respecter pour éviter des conséquences dramatiques. Retrouvez également une sélection de produits et services utiles tout juste lancés sur le marché. Sans oublier une multitude de contenus accessibles en réalité augmentée avec votre smartphone pour enrichir votre expérience de lecture !

