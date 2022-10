RDV agri 76 « Agriculteur : une nouvelle espèce en voie d'extinction ? »

C'est ce que laissent craindre les résultats du dernier recensement agricole, notre pays ayant perdu 100 000 exploitations en 10 ans. Statuts, missions, organisation du travail... les producteurs qui subsistent, qui seront-ils demain ? Thierry agriculteur d'aujourd'hui vous propose d'y réfléchir, ce soir à 21 h, lors de son 76e RDV agri.

Demain, « une agriculture sans agriculteurs » ? Les sociologues François Purseigle et Bertrand Hervieu titrent ainsi leur dernier ouvrage, qui sort le 20 octobre. « Les agriculteurs sont-ils une espèce vouée à disparaître », comme les chiffres peuvent le faire penser, notamment ceux du dernier recensement agricole qui affiche 100 000 fermes de moins en 10 ans ? Conséquence de la baisse des prix à la production d'un côté et de la hausse des charges d'exploitation de l'autre, auxquels s'ajoutent l'accumulation des contraintes et les critiques toujours plus virulentes de la société.

Assises de l'agriculture de l'agriculture et de l'alimentation, un événement dont Terre-net et Web-agri sont partenaires. François Purseigle participera, jeudi 13 octobre, à la table ronde "Installations en agriculture : renverser la tendance" aux, un événement dont Terre-net et Web-agri sont partenaires.

Et si l'on prend en compte, en plus, les évolutions en cours en termes d'équipement (robotisation) et de main-d'œuvre (moins familiale, davantage de délégation, etc.), c'est le rôle et la définition même de l'agriculteur qui sont remis en question. Statut, missions, organisation du travail... que signifiera être exploitant agricole dans les années à venir ? Éléments de réflexion, ce soir à 21 h, sur la chaîne Youtube Thierry agriculteur d'aujourd'hui pour son 76e RDV agri, en présence de François Purseigle, des agritwittos Jean-Baptiste Vervy et Bruno Cardot, et de Marianna, Miss agri 2022.

N'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet en commentaires sous l'article !

RDV agri, c'est quoi ?

RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités, agriculteurs et experts, pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».

L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet.

Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). Retrouvez les derniers RDV agri, en podcast et sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui.

