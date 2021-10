58e RDV agri « Pulvés, phytos, machines… Expliquer son métier et en être fier ? »

Pour lutter contre les critiques régulières envers l'agriculture, c'est avec la même régularité que Thierry agriculteur d'aujourd'hui consacre ses RDV agri à la communication positive autour du métier d'agriculteur. Comme le prochain, lundi 25 octobre 2021, à 21h sur sa chaîne Youtube.

Face aux attaques dont ils font régulièrement l'objet, comment les exploitants peuvent-ils communiquer sur l'agriculture, leur métier, leurs pratiques ? Pour son 58e RDV agri, lundi 25 octobre 2021 à 21h sur sa chaîne Youtube, Thierry agriculteur d'aujourd'hui revient sur le thème malheureusement récurrent de l'agribashing, en essayant d'aider les producteurs à y répondre positivement.

Et vous, avez-vous déjà subi ce type de reproches ? Comment réagissez-vous ? N'hésitez pas à témoigner sous l'article. Ces cas concrets étayeront ce 58e RDV agri.

Objectif : qu'ils restent fiers d'être agriculteurs, de tout le travail qu'ils accomplissent et des efforts qu'ils réalisent pour s'adapter aux demandes politiques et sociétales, et à un contexte qui évolue en permanence.

« Les agriculteurs, comme les salariés du para-agricole d'ailleurs, ont peut-être été parfois gênés de parler de leur profession ?, explique Thierry Bailliet. Avec des exemples concrets, je veux leur montrer comment se sortir de cette difficulté, comment aborder plus sereinement une discussion avec un voisin de table ou de rue lorsque le débat entre l’agriculture et ses détracteurs devient houleux. » Pour cela, il s'entoure de l'agriyoutubeur et agritwittos Gilles VK, de Sébastien Evain de Syngenta, Virginie Louis de Tecnoma, Luc Servant et Maïlis de Mareuil des Chambres d'agriculture.

