72e RDV agri « Prévenir les risques à la moisson »

Alors que la moisson a commencé dans plusieurs régions, Thierry agriculteur d'aujourd'hui rappelle, dans son RDV agri de ce soir sur sa chaîne Youtube, quels sont les risques et comment les éviter.

La moisson 2022 a débuté en avance dans certaines régions, commence tout juste ou bientôt dans d'autres. C'est le moment de redonner quelques conseils de sécurité et de repréciser les points à contrôler avant et pendant l'un des plus importants chantiers agricoles de l'année. Comme le propose Thierry Bailliet, ce lundi soir à 21 h sur sa chaîne Youtube Thierry Agriculteur d'aujourd'hui.

Alors, même si vous êtes dans votre moissonneuse, suivez ce RDV agri : de la réglementation routière à la présence d'un extincteur dans le tracteur, une piqûre de rappel n'est jamais superflue pour « prévenir les risques » et passer les récoltes sereinement.

RDV agri, c'est quoi ?

RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités, agriculteurs et experts, pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».

Et vous ? Comment préparez-vous la moisson ? Que faites-vous au quotidien pour limiter les risques durant ce chantier ? Dites-le-nous en commentaires pour que ce soit partager lors du RDV agri.

L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet.

Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). Retrouvez les derniers RDV agri, en podcast et sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net