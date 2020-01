22e RDV agri Thierry agriculteur d'aujourd'hui dévoile ses projets pour 2020

Céline Clément Terre-net Média

Pour le premier RDV agri de 2020, diffusé ce soir sur sa chaîne Youtube, Thierry agriculteur d'aujourd'hui « vous dit tout » sur sa ferme, ses projets, sa vision de l'agriculture biologique et conventionnelle et bien d'autres choses encore... Sur quels sujets l'agriyoutubeur va-t-il s'exprimer et livrer son ressenti en ce début d'année ? Pour le savoir, il suffit de suivre son émission à partir de 21 h.

« Tout dire » sur sa ferme, ses projets, sa vision de l'agriculture biologique et conventionnelle et de nombreux autres sujets : telle est la résolution de Thierry agriculteur d'aujourd'hui pour son premier RDV agri de 2020, le 22e depuis qu'il a commencé à diffuser cette émission sur sa chaîne Youtube en mars dernier, le lundi soir tous les 15 jours. Thierry Bailliet avait également clôturé l'année avec un RDV agri un peu spécial, le 23 décembre, axé sur les événements agricoles les plus marquants de 2019 selon lui et les agriyoutubeurs qu'il avait invités : "L'année agricole vue par les agriyoutubeurs". Pour "tout savoir" sur l'un des plus connus d'entre eux, organisateur et présentateur de ces rendez-vous bimensuels, c'est ce soir, en direct, à 21 h sur Youtube ! RDV agri, c'est quoi ?



RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa un agriculteur et/ou un expert pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».



L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à



Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :

état d'avancement des cultures,

les dernières infos ou articles importants,

le site ou l’application de la semaine,

Retrouvez les derniers RDV agri, en podcast et sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui

