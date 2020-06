32e RDV agri « Un tremplin vers l'agro-écologie avec Pour une agriculture du vivant »

Ce soir à 21 h sur sa chaîne Youtube Thierry agriculteur d'aujourd'hui, l'agriyoutubeur Thierry Baillet propose un RDV agri dédié à l'agro-écologie avec Agathe de Saint-Victor, ingénieure agronome, et Luis Barraud, communicant, spécialistes du sujet. Ils parleront notamment du mouvement Pour une agriculture du vivant (PADV), créé en 2018 pour « accélérer la transition alimentaire et agricole en structurant des filières de produits agroécologiques ».

Favoriser « le développement agronomique vers des sols vivants », « faire coopérer et structurer les filières agro-écologiques », renforcer « la pédagogie autour des enjeux du vivant », faciliter « le financement de cette transition » de l'agriculture : tels sont les « quatre leviers d'action » mis en avant par l'association Pour une agriculture du vivant (PADV) lancée il y a deux ans pour « accélérer la transition alimentaire et agricole en structurant des filières de produits agro-écologiques ».

Agathe de Saint-Victor, ingénieur agronome, et Luis Barraud, communicant, vous en diront plus sur ce mouvement et l'agro-écologie en général, ce soir 21 h lors du 32e RDV agri de Thierry agriculteur d'aujourd'hui sur Youtube.

Suivre l'association PADV sur sa page Facebook Pour une agriculture du vivant :

Et sur son compte Twitter @Agriduvivant :

OPINION ?? « Pouvoir se nourrir localement est une question de sécurité »

Stéphane Linou interviewé par @ruchequiditoui revient les questions de local et de #solvivant : piliers de la résilience alimentaire du territoire

Qu'en pensez-vous ?#agroecologiehttps://t.co/xJA5sAaFYf — Pour une Agriculture du Vivant (@Agriduvivant) May 28, 2020

RDV agri, c'est quoi ?



RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa un agriculteur et/ou un expert pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».



L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à



Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :

état d'avancement des cultures,

les dernières infos ou articles importants,

le site ou l’application de la semaine,

le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoitpour traiter d'un».L’émission se compose de deux parties. Une partied’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à cette plateforme de webinaire Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net