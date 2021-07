Top articles Réglementation, verse des céréales et prévisions de récolte à la Une

Sophie Guyomard Terre-net Média

Parmi les articles les plus lus cette semaine sur Terre-net, retrouvez un rappel des règles de circulation des engins agricoles sur route pour mieux vous y retrouver, les impacts potentiels de la verse sur céréales selon Arvalis et les estimations de récolte du CIC. Autres sujets majeurs cette semaine : les points clés de la Pac 2023-2027 et la réponse unifiée des organisations agricoles face au mal-être des agriculteurs

