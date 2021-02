Vient de paraître: Terre-net Le Magazine Respect du sol : pression des pneumatiques et charge déterminantes

Ménager les sols cultivés pour améliorer l’efficience économique ne fait pas encore vraiment partie des leviers prioritaires actionnés par les exploitants agricoles. Pourtant, préserver cet outil de production de premier plan apparaît bel et bien déterminant. Des solutions techniques existent et se développent autour des pneumatiques afin d’optimiser traction et consommation quel que soit le type de tâche, tout en limitant au maximum les dommages dans la parcelle. À découvrir dans Terre-net Le Magazine qui vient de paraître, ainsi que nombre d’autres sujets.

Lors des interventions successives sur les cultures, la mécanisation est susceptible de causer de sévères dommages aux sols. Les exploitants prennent peu à peu conscience de l’impact négatif d’une pression excessive de leurs pneumatiques. Certains d’entre eux choisissent en conséquence de chausser leurs tracteurs de pneus grand volume pour réduire cette pression et préserver le sol. Si l’agriculteur arrive à diminuer le tassement de surface avec ce type de monte, gérer la contrainte au sol exclusivement en optimisant les pneumatiques n’est pas possible avec des machines de plus en plus lourdes. Ce mois-ci, Terre-net Le Magazine décrypte aussi les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l’activité agricole. Le magazine vous propose par ailleurs un article sur l’essor des crédits carbone, une opportunité potentielle pour les agriculteurs. Ce numéro revient également sur l’inexorable progression que connaît aujourd’hui le biocontrôle, avec les besoins d’innovation et de formation qui l’accompagnent. Vous pourrez en outre découvrir un récapitulatif des aides agricoles du plan France Relance, aujourd’hui pour certaines déjà épuisées.

Robots agricoles et véhicule utilitaire

L’essai de ce numéro est consacré au Nissan e-NV200, un utilitaire électrique, essayé par un agriculteur de la Somme. Un article présente en outre une sélection d’automates ayant paradé virtuellement lors du Forum international de la robotique agricole. Dans un autre temps fort, la rédaction expose au travers de témoignages l’intérêt de réduire les pertes par volatilisation lors des apports d’azote dans les parcelles. Retour aussi sur la gouvernance des coopératives qui a suscité des réactions passionnées… et un avis d’expert qui s’intéresse au cas Tereos.

Ce numéro revient par ailleurs sur le palmarès du concours Miss et Mister Agri, ainsi qu’un rappel du palmarès des immatriculations de tracteurs en 2020, marque par marque. Retrouvez comme dans chaque numéro des produits et services utiles tout juste lancés sur le marché. Sans oublier une multitude de contenus accessibles en réalité augmentée avec votre smartphone pour enrichir votre expérience de lecture et creuser les sujets qui vous intéressent !

Consultez ce magazine gratuitement sur cette page !

