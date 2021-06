Exel Industries Résultats en nette progression au 1S

L'équipementier agricole Exel Industries a connu un fort rebond de ses ventes au premier semestre de son exercice décalé 2020/21, et a renoué avec les bénéfices, un an après avoir subi de plein fouet les effets du premier confinement et des débuts de la pandémie.

Le groupe a ainsi vu son chiffre d'affaires grimper dans l'ensemble de 22,6 % à 385,2 millions d'euros, un bond exceptionnel après l'effondrement de certaines de ses activités au printemps 2020 à cause de la pandémie et des premières mesures de confinement, selon un communiqué publié mardi. Un constat qui vaut notamment pour l'activité arrosage et pulvérisation de jardin, particulièrement pénalisée par le premier confinement, lequel avait entraîné la « fermeture brutale des points de vente », a rappelé le groupe. Elle voit ses ventes progresser de plus de moitié, à 59,6 millions d'euros.

Pulvérisation agricole et pulvérisation industrielle connaissent également des pourcentages de progression à deux chiffres. L'activité arrachage de betteraves connaît une croissance plus modeste.

Logiquement, le groupe retrouve un résultat bénéficiaire de 14,3 millions d'euros, après avoir essuyé une lourde perte (- 36,4 millions d'euros) à la même période (d'octobre à mars) l'an précédent. Outre la reprise des commandes, « le résultat exceptionnel n'est plus affecté par des coûts de restructuration » imputables aux activités arrachage de betteraves et pulvérisation agricole, a rappelé le groupe.

Pour la suite, le groupe indique que « le carnet de commandes est à ce jour supérieur à ce qu'il était l'an passé à la même date », mais se « montre prudent » quant au second semestre, qui pourrait pâtir, à l'inverse du premier, d'un effet de base défavorable, compte tenu des décalages de facturation qui avaient eu lieu entre le premier et le second semestre de l'exercice précédent.

