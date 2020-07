Revue des réseaux Moisson et communication en plein dans l'objectif photo et caméra des JA

Concours photos sur la moisson, portraits de producteurs dans les champs, selfies avec des maires invités à faire un tour en moissonneuse... les jeunes agriculteurs et le syndicat JA continuent de se focaliser sur la communication pendant cette moisson 2020.

Concours photos et randonnée dans le Puy-de-Dôme

Pour la #moisson2020, moissonneuses-batteuses, tracteurs et bennes ne sont pas les seuls engins dans les champs ! Les smartphones sont aussi de sortie pour immortaliser l'aboutissement de toute une année de travail. Ainsi, Jeunes Agriculteurs du Puy-de-Dôme organise, jusqu'au 15 août, un concours photos sur le thème "Fiers de nos agriculteurs".

Pour participer, il suffit de remplir le formulaire en lien sur la page Facebook de JA 63 et d'envoyer trois clichés, pris dans le département, à l'adresse mail : jeunes-agriculteurs-63@wanadoo.fr. Ils seront ensuite postés sur Facebook et les gagnants seront les trois à avoir eu le plus grand nombre de "likes". Une animation qui rappelle le challenge de la page Facebook "Bien dans mes bottes", l'an dernier, qui proposait aux producteurs installés depuis moins de huit ans de photographier leur meilleur instant moisson.

JA Puy-de-Dôme invite également le grand public, dimanche 19 juillet, à une randonnée à la ferme chez Vincent Livebardon, jeune céréalier à Riom avec un atelier de diversification et vente directe de fraises et tomates. Un bon moyen de recréer du lien avec les consommateurs, d'échanger avec eux sur le métier d'agriculteur et de casser certaines idées reçues.

Portraits d'agriculteurs au bord des routes et...

Une vingtaine de producteurs agricoles posent, à l'initiative de la FDSEA et de JA Nord-Pas-de-Calais, sur une soixantaine affiches disposées le long des parcelles à destination des automobilistes. Des visages d'agriculteurs et d'agricultrices pour les rendre plus sensibles à l'importance de l'agriculture pour la sécurité alimentaire de la France, notamment avec la crise sanitaire du coronavirus.

Une opérationnelle de promotion de l'agriculture dans le plus vaste espace publicitaire qui puisse exister : les champs ! Elle est assortie, sur les réseaux sociaux, de vidéos de jeunes agris présentant leur production agricole principale.

... de jeunes boulangers pour promouvoir l'agriculture

Dans les Ardennes, ce sont les jeunes boulangers et boulangères qui font la promotion de l'agriculture et des agriculteurs :

Les maires invités à un tour de batteuse dans l'Aisne

Alors que l'agriyoutubeur David Forge a préféré mettre en pause à cause de la pandémie de Covid-19 son site internet moissonneuse.fr, créé il y a deux ans pour mettre en relation des agriculteurs et des citadins désirant faire un tour de batteuse pendant la récolte, l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne (USAA) a lancé début juillet le #invitetonmaire fraîchement élu dans ta cabine durant la #moisson2020, tout en respectant les gestes barrière bien sûr. L'objectif : les sensibiliser aux enjeux agricoles qu'ils auront à gérer pendant leur mandat.

Les maires sont nos premiers relais avec les riverains.

« Nos maires sont nos premiers relais avec les riverains », insiste Bruno Cardot, président du canton de Moy. Une opération qui sera relayée sur les réseaux sociaux via la publication de selfies de duos agriculteur au volant d'une moissonneuse-batteuse et maire sur le siège passager, arborant évidemment pour l'occasion leur écharpe tricolore. Bernard et Éric ont déjà convié leurs élus respectifs à partager cette expérience et ont pris la pose, à leurs côtés, à l'intérieur de la machine ou devant sa coupe imposante !

10 commandements de la moisson en débat au champ

Même si la crise sanitaire peut dissuader certains agris ou leurs concitoyens de partager la même cabine pour un tour de moissonneuse, les JA du Loiret les convient à venir discuter d'agriculture à l'air libre, dans les champs, en respectant les règles de distanciation sociale.

Un moyen, comme le suggère, JA du Calvados d'expliquer les "10 commandements de la moisson", destinés à la fois au grand public et aux agriculteurs.

Bienvenue au nouveau ministre en pleine récolte

Cédric Boussin, jeune exploitant agricole dans le Loiret, a souhaité la bienvenue au nouveau ministre de l'agriculture, Julien Denormandie, en vidéo depuis sa batteuse. « Souhaitons qu'il défende toutes les agricultures et tous les agriculteurs et agricultrices, qu'il se rende dans les exploitations » pour les rencontrer et qu'il n'oublie pas non plus qu' « il y a un agriculteur dans chaque assiette ! », espère-t-il.

Vocation transmise en moissonnant, avant le berceau !

À défaut de pouvoir accueillir des personnes extérieures dans leur moissonneuse à cause du coronavirus, les jeunes agris se font accompagner par toute leur famille : femme, enfants, même s'ils ne sont pas encore nés !

