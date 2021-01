Ceja Un Français prend la tête du syndicat des jeunes agriculteurs européens

« Représenter la communauté des jeunes agriculteurs européens au cours des dernières années a été un mandat difficile mais gratifiant à remplir », résume Jannes Maes, élu président du Ceja (Conseil européen des jeunes agriculteurs) pour la deuxième fois en juin 2019, et membre du conseil d'administration depuis 2015. Le 19 janvier, le producteur belge a passé la main au vice-président Samuel Masse afin de « saisir une opportunité professionnelle ».

Saluant son prédécesseur, « jeune agriculteur européen moderne et progressiste ancré dans les réalités de notre génération et de notre secteur », le viticulteur français « veut continuer sur la lancée insufflée ces derniers mois et atteindre les objectifs définis en début de mandat ». Mandat qui se termine en juin 2021, date des prochaines élections au sein du syndicat. « Un accent particulier sera mis dans les semaines à venir sur le plan de relance de l'UE, la Pac et les plans stratégiques de filières », insiste-t-il.

Après plusieurs stages aux États-Unis sur la gestion du vignoble, Samuel s'est installé sur la ferme de ses grands-parents dans le sud de la France. Avec son frère, il exploite 20 ha de vignes biologiques « AOP Languedoc » et « IGP Pays d'Oc ». Secrétaire général puis président de Jeunes agriculteurs de l'Hérault, il s'est ensuite impliqué au niveau régional, devenant trésorier de JA Languedoc-Roussillon, et national en 2018, en s'occupant des enjeux européens et internationaux de la chaîne alimentaire et des labels de qualité.

