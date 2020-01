Info firme SDF confirme sa position de spécialiste des tracteurs spécialisés

SDF confirme sa position de spécialiste du tracteur spécialisé et enregistre une part de marché 2019 à 11,9 % sur le créneau VSF.

Le groupe SDF confirme sa position de spécialiste des tracteurs spécialisés. Les résultats 2019 des trois marques de l'Italien, Same, Deutz-Fahr et Lamborghini parlent d'eux-mêmes.

Le groupe poursuit ses investissements en vue d'innover. Active Drive, moteur FARMotion… en 2018, le lancement du tracteur spécialisé à transmission à variation continue au gabarit vigneron a fait parler de lui. Notamment grâce à tous ses équipements dignes d’un tracteur grande culture.

11,9 % de parts de marché en 2019 pour SDF

En 2019, le groupe confirme sa volonté d’investir sur ce segment en proposant le premier tracteur VSF à quatre roues directrices et la technologie ActiveSteer (récompensée au Sitevi Innovation Awards en novembre dernier). Des innovations qui intègrent les tracteurs VSF des marques Same, Deutz-Fahr et Lamborghini et qui sont 100 % issues du groupe SDF : transmission, pont, moteur, cabine... tout est maison !

La marque concrétise ses ambitions grâce à 11,9 % de parts de marché en 2019 sur le marché du VSF (Same : 6,5 %; Deutz-Fahr : 2,8 % et Lamborghini : 2,5 %). Soit une hausse de 26,5 % par rapport à 2018. SDF se positionne donc sur le podium 2019 des VSF.

