Adjuvants et nutrition des plantes SDP dispose d'un nouveau centre R&D dans l'Aisne

L'entreprise SDP, spécialisée dans la fabrication d'adjuvants et de nutrition des plantes, a inauguré, le 12 mai dernier, son nouveau centre R&D situé sur le site de son usine à Laon, dans l'Aisne.

C'est près de 400 m² qui sont désormais consacrés à l'innovation, au sein de l'usine de SDP à Laon (Aisne). Ce nouvel espace comprend des nouveaux laboratoires de formulation et un espace dédié aux plantes et aux solutions futures, avec une serre de 130 m² et un laboratoire de microbiologie. Avec cet investissement de 650 000 €, l'entreprise spécialisée dans la fabrication d'adjuvants et de produits de nutrition des plantes espère « accélérer son innovation et le développement de solutions ». « Notre mission est de préparer les produits du futur, plus efficaces et plus respectueux de l’environnement pour nos clients », indique Cédric Ernenwein, manager R&D de SDP.

Dans la serre, gérée automatiquement en fonction des conditions extérieures, il est possible de « reproduire une diversité de situations et cela garantit une reproductibilité des résultats ». Le nouveau centre R&D de SDP permet « d'appliquer le savoir-faire de l'entreprise aux différentes cultures et conditions agronomiques à l’échelle mondiale. Chaque année, plusieurs dizaines de formulations sont pensées, testées, et soumises à une sélection rigoureuse. [...] Chaque prototype est testé sous serre afin de le mettre à l’épreuve dans des conditions réelles d’utilisation, avant l’étape ultime des essais en champs », précise SDP. L'entreprise entend ainsi « répondre aux besoins actuels de l'agriculture, et accompagner les agriculteurs face aux défis environnementaux et de productivité d'aujourd'hui et de demain ».

