Machinisme Se former même confinés avec Thierry agriculteur d'aujourd'hui

CC Terre-net Média

Pour les élèves de l'enseignement agricole, dont les écoles ont fermé à cause de la crise sanitaire du coronavirus, l'agriyoutubeur Thierry Bailliet propose de suivre sa formation de machinisme en vidéo à tarif réduit. Une réduction que l'agriculteur, connu sous le nom de Thierry agriculteur d'aujourd'hui, appliquera également aux producteurs et à toute autre personne travaillant dans ce secteur, ayant besoin de se former dans le domaine mais devant rester confinés parce qu' "à risques" vis-à-vis de la maladie. Attention, cette offre court jusqu'au 4 avril minuit.

« Parce que les jeunes en école d'agriculture n’ont plus accès aux cours classiques » en raison du confinement pour lutter contre la pandémie de covid-19, « il me paraît important de leur permettre d'accéder à tarif réduit (50 € au lieu de 297 €) à la formation vidéo en machinisme que je propose sur mon site internet Thierry agriculteur d'aujourd'hui », explique Thierry Bailliet, producteur dans les Hauts-de-France. formation en machinisme agricole : Thierry Bailliet, agriculteur, lance une plateforme de formation en ligne en machinisme En savoir plus sur cette Cette proposition de réduction vaut aussi pour les exploitants et toute autre personne travaillant dans ce secteur (100 € à payer au lieu de 297 €), ayant besoin de se former au fonctionnement des engins agricoles mais confinés car "à risques" par rapport à ce virus. « Il faut penser à tous ces gens qui n’ont pas la chance de pouvoir travailler comme moi, souligne-t-il. C’est notre rôle à chacun d’aider ceux qui se retrouvent dans une situation compliquée à cause de cette crise », notamment les producteurs déjà fragilisés auparavant. Thierry agriculteur d'aujourd'hui organise aussi des RDV agri, une émission sur des thèmes variés diffusée en direct le lundi, tous les 15 jours, sur sa chaîne Youtube.



Le dernier en date : organise aussi des, une émission sur des thèmes variés diffusée en direct le lundi, tous les 15 jours, sur sa chaîneLe dernier en date : Face à l'épidémie de covid-19, le numérique au secours de l'agriculture ! Ainsi, pour chaque formation vendue, Thierry fera « un don de 10 € à une association d'aide aux agriculteurs en difficulté ». Si vous êtes intéressé, vous n'avez cependant que jusqu'au 4 avril minuit pour bénéficier de l'opération. À savoir : le code promo est "etudiant50" pour les étudiants et "agriculteur100" pour les exploitants agricoles. Si aucun justificatif n'est exigé puisque ce serait « difficilement gérable » pour l'agriculteur, celui-ci insiste néanmoins sur la nécessaire « confiance » à préserver en pareil cas.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également